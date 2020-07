Amsterdammers Lieve en Vicky redden 40.000 Vierdaagse-gladiolen van groene bak

AMSTERDAM - Twee Amsterdammers hebben tienduizenden gladiolen gered van de groene bak: de bloemen van kweker Theo uit Gelderland worden normaal gebruikt voor de Nijmeegse Vierdaagse, maar die ging vanwege corona niet door. Lieve en Vicky startten daarop gladiolen-verkooppunten in de hoofdstad. "Mooi dat die Amsterdammers nu eens aan de bloemen kunnen ruiken", zegt de bloemenkweker tegen NH Nieuws.

Theo Theunissen uit Heusden plantte in maart vol goede moed 300.000 gladiolenbollen. Helaas: dit jaar krijgen de wandelaars in Nijmegen op de laatste dag geen gladiool aangeboden van het publiek. De Vierdaagse gaat niet door.

Daardoor bleef de kweker met flink wat gladiolen zitten, totdat Amsterdammers Lieve Nieuwint en Vicky van der Spoel te hulp schoten. Om ervoor te zorgen dat de bloemen alsnog in een mooie vaas zouden eindigen, bedachten ze een actie.

Stadsdelen

Ze zochten contact met Theo en haalden met 'Van Maker naar Mokum' 40.000 gladiolen naar Amsterdam. Vandaag verkochten ze de gladiolen in vier verschillende stadsdelen.

Theo is blij met alle hulp: "Het geeft me veel rust dat we alsnog afzet hebben en toch van de gladiolen afkomen. Ik vind het een heel mooi idee van die meiden."