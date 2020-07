Doelman Mickey van der Hart maanden aan de kant

Van der Hart (26) liep de blessure op tijdens een penaltyserie die hij met zijn club speelde tegen Legia Gdansk in het Poolse bekertoernooi. De Noord-Hollander is inmiddels terug in Nederland en laat maandag een specialist naar het gewricht kijken. Terwijl het revalidatietraject nog bepaald moet worden, weet de doelverdediger al dat hij de komende maanden uit de roulatie zal zijn. Om die reden heeft hij zijn laatste wedstrijd van het seizoen al gespeeld voor zijn club.

Overigens wist Van der Hart tijdens de strafschoppenserie wel twee strafschoppen te stoppen. Hij hield in eerste instantie de tweede penalty van Gdansk tegen, maar daarbij ontwrichtte hij wel zijn schouder. Na een behandeling kon de doelman door en de sensatie leek compleet toen hij ook de vierde strafschop van Gdansk stopte. Zijn teamgenoten wisten het karwei echter niet af te maken en na de vijfde strafschop, waarbij de schouder van Van der Hart uit de kom schoot, moest hij zich laten vervangen. Tot overmaat van ramp bekerde Lech Poznan uiteindelijk niet door.

Ajax

In Nederland speelde Van der Hart voor Ajax, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Na vier seizoenen in Zwolle besloot de Nederlander voor een avontuur in Polen te gaan. Hij kwam tot nu toe tot 39 officiële duels voor de Poolse nummer twee.