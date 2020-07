Goed nieuws voor kermisfans: de eerste kermis van de provincie begint vrijdag in Oudorp

ALKMAAR - De kermis in Oudorp is de eerste in Noord-Holland die door mag gaan: de 'kinderfamiliekermis', zoals attractiehouders 'm noemen, wordt van 17 tot 20 juli gehouden. De organisatoren zijn blij, maar maken zich ook zorgen. "Hopelijk geven meer gemeenten toestemming voor een kermis, anders moeten we alle atracties weer afbouwen en opruimen", aldus Sandra Vader tegen NH Nieuws.

De 52-jarige Alkmaarse trekt al jaren met haar attracties 'cityhopper' en de kindervliegtuigjes door Nederland. Ze staat ook al decennialang op de kermis in Oudorp. "Het is juist geen zuipkermis, maar met veertien attracties een kleine, traditionele dorpskermis."

Om de editie van 2020 door te laten gaan, diende ze een plan in voor de eerste editie van een corona-proof kermis. Ze kreeg afgelopen week mondelinge toestemming van de gemeente. "De vergunning krijgen we nog. Maar we staan op een grasveld, dus mijn man gaat een route spuiten op de grond en er komen bordjes bij alle attracties met dat mensen afstand moeten houden."

Oproep aan gemeenten

Dat deze kermis door mag gaan, betekent niet dat alles koek en ei is voor Sandra en haar collega-kermisexploitanten: veel van hen reizen namelijk normaal van kermis naar kermis; dan is opbouwen rendabel. "Voor één kermis alles uit de stalling halen en de verzekering regelen is eigenlijk niet te doen. Helaas is er tot nu toe is er geen aansluitende kermis gepland in Noord-Holland."

Noodgedwongen runt Sandra nu een chocoladefruit-drive in op de Beverkoog, maar het liefst staat ze gewoon de hele zomer in haar attractie. Dus daarom roept ze andere gemeenten op om kermissen toe te staan, die beslissen namelijk samen met de Veiligheidsregio of een kermis door mag gaan. "Er zijn meer plaatsen zoals Oudorp, waar normaal kleine familiekermissen staan. Deze traditie mag niet verloren gaan! We willen en moeten open en aan de gang."

Financiële klap voor horeca

De bekende Volendammer kermis is namelijk al afgelast. Dat is een ontzettende financiële klap voor horecaondernemers, zei Jan Zwarthoed, de voorzitter van de Koninklijke horeca Edam-Volendam, kort na de afgelasting tegen NH Radio. "Er zijn natuurlijk een hoop cafés, restaurant en hotels die de kermis nodig hebben om de winter door te komen."

Er was ook veel onbegrip bij de kermishouders over de gedwongen sluiting, omdat bijvoorbeeld pretparken wel al eerder open mochten. Daarom demonsteerden tientallen van hen op 11 juni in Den Haag. "Veel exploitanten voelen het als discriminatie en pikken het niet", zei exploitaint Frans Stuy tegen NH Nieuws.

"Wat een pretpark kan, dat kunnen wij ook. Wij hebben ook protocollen geschreven. We worden niet gehoord. Het is een schande. We hebben nog nooit steun gehad en we worden gewoon in de kou gezet."

Naast de Oudorper kermis gaat voorlopig alleen de Hoornse kermis door in Noord-Holland. Die is van 8 tot 16 augustus.