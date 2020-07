Komeet Neowise gefotografeerd vanuit Hippolytushoef: "Zo'n foto is leuk voor later"

HIPPOLYTUSHOEF - De komende nachten is de komeet Neowise met het blote oog te zien. Dit is voorlopig de enige keer dat de komeet te zien is. Volgens wetenschappers is de komeet pas over 7.300 jaar weer in de buurt van de aarde. De 25-jarige Xander Rodenburg uit Hippolytushoef zat afgelopen nacht klaar met zijn spiegelreflexcamera.

Komeet Neowise Hippolytushoef - Xander Rodenburg

Xander spotte de komeet vannacht om 1.30 uur. "Het was wel het opblijven waard, want zoiets gebeurt niet vaak. Het is niet goed te voorspellen wanneer de komeet weer te zien is, want Neowise draait niet in een vaste baan om de aarde. Andere kometen draaien in een vaste baan om de aarde, die zou je vaker kunnen zien."

