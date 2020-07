Ook Kerkplein in Hoorn breidt uit met terrassen: "Mogelijk woensdag van start"

HOORN - Na de Roode Steen volgt nu ook het Kerkplein met een tijdelijke uitbreiding van de terrassen. Vijf cafés mogen hun terras neerzetten aan de noordkant van het plein. "We zijn ontzettend blij, want de afgelopen maanden waren heel zwaar", vertelt Femke van Baar van Las Fritas.

"We zaten echt te schreeuwen om een terras. We hadden voor de deur vier tafeltjes buiten, maar daar zat niemand door de werkzaamheden", licht Femke toe. Nu de herinrichting van het Kerkplein deze week klaar is, hebben de cafés groen licht van de gemeente. "Het heeft lang geduurd, want ook wij hadden al in mei een vergunningaanvraag gedaan samen met alle andere horeca", legt Van Baar uit.

Afgelopen donderdag kwam het goede nieuws. "We zijn nu in overleg met de andere cafés waaronder Goos, Oranje Binnen en Wout's Beer House om te bepalen hoe we het terras gaan indelen. Het is een behoorlijk stuk waar je zeker wel zo'n 30 tafels kwijt kunt. Het idee is om eerst klein te beginnen. Als dat gezellig is en goed bevalt, breiden we met tafels uit."

Zware maanden

Bar Goos en Las Fritas waren net enkele weken open toen de crisis uitbrak. Het zijn dan ook zware maanden geweest. "We gingen 15 februari voor het eerst open en een maand later dus noodgedwongen dicht. We zijn vooral veel gaan bezorgen, maar toen er versoepelingen kwamen op 1 juli kelderden de bestellingen. We kunnen nu de helft van de klanten binnen ontvangen, dus het terras is echt een uitkomst en zeker nu de herinrichting van het plein echt prachtig is geworden", aldus Femke.