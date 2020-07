Topscorer Martijn Kaars verlengt contract bij FC Volendam

Het afgelopen -niet afgemaakte- voetbalseizoen werd de 21-jarige Kaars gedeeld clubtopscorer met Francesco Antonucci. Beide spelers kwamen tot elf doelpunten. De voetballer uit Monnickendam doorliep een deel van de jeugdopleiding van FC Volendam. In 2014 stapte hij over naar Ajax om in 2018 weer terug te keren bij FC Volendam.

"Volendam is op dit moment de ideale plek om mij te ontwikkelen, ik ben nog lang niet uitgeleerd", zegt Kaars op de website van de club. "Het is enorm zonde dat het afgelopen seizoen niet kon worden afgemaakt. Ik ben enorm gemotiveerd om de prestaties van afgelopen seizoen te overtreffen. "