Logeren in de Hondenkop, een heli of dat enorme vliegtuig: "Ik ben jaloers. Echt vet!"

WIERINGERWERF - Ready for take off? Alle seinen op groen? Relaxen maar! Op zoek naar bijzondere vakantiebestemmingen in de kop van Noord-Holland kom je al gauw terecht in Wieringerwerf, bij camping Land Uit Zee. Daar kun je slapen in een helikopter, de tourbus van U2 en sinds kort ook in 38 meter lang vliegtuig. "Echt vet!"

"Dat vliegtuig was een buitenkans," vertelt eigenaar Jervin Tonneman van camping Land Uit Zee. "We hadden een vliegtuig, maar die vond ik te klein. Een vriend in de vliegwereld had iets groters staan in Limburg. Kijk, dit is het mooiste wat de kinderen willen; in de cockpit zitten. Een heleboel knopjes. Ze zitten hier de hele dag."

Tom en Gijs uit Santpoort-Zuid kijken hun ogen uit op de camping. Bij het vliegtuig, de nieuwste aanwinst op de camping, vallen de monden van de jongens even open. "Bijzonder dat ze dat hier hebben. Dat ze dat doen voor de mensen," zegt Tom. "Wij zitten nu in zo'n normaal huisje." Gijs is zich ook bewust van het verschil: "Ik ben best jaloers op die mensen."

"We zouden naar Borneo, maar nu zijn we op fietsvakantie in Nederland. Heel leuk!"

Dat zouden Tom en Gijs ook wel willen. Ze zijn net aangekomen in Wieringerwerf. "We zouden eigenlijk naar Borneo, maar toen kwam de corona en nu zijn we op fietsvakantie in Nederland. Dat is heel leuk. We zijn al in Bergen geweest en in Schagen. Onderweg zagen we allemaal aardappelplantages."

Dat Nederlanders door de coronacrisis vooral in eigen land op vakantie gaan, kan Tonneman goed merken. "Meteen vanaf mei zaten we helemaal volgeboekt. Alleen in augustus hebben we nog wat plekken vrij." Dat is voor Tom en Gijs wel even balen. Maar willen absoluut nog eens terug naar deze camping: "Ja! Zeker weten."

Hondenkop

Als je trouwens niet durft te 'vliegen' heeft de camping ook een tram staan of een boot en ook sinds kort een ouderwetse trein: de Hondenkop. "Even terug in de tijd; 1956. Hier kunnen tien mensen logeren en hij is echt 48 meter lang." En staat er nog iets nieuws aan te komen? "Wie weet. We blijven vernieuwen," lacht Jervin geheimzinnig. "Kom over een jaar nog maar eens kijken."