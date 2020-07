Minder Duitsers op Texel, Nederlanders zien Noordkop nu juist als 'safety-optie'

"Meestal komt eenderde van de toeristen op Texel uit Duitsland", zegt Frank Spooren van VVV Texel. "Nu zie je dat er minder Duitsers komen, en sowieso minder mensen uit het buitenland. Daarentegen komen er meer Nederlanders naar het eiland."

Terwijl in deze maand vooral de gezinnen voor een vakantie in eigen (ei)land kiezen, was in mei en juni een duidelijke verschuiving bij de toeristen merkbaar. Spooren: "Er is toen echt een andere doelgroep hier geweest. Zo was de leeftijd van de hoofdboeker, die normaal rond de 50 zit, zo'n zes jaar jonger. Ik denk dat het veelal stellen van tussen de 25 en 40 jaar zijn geweest die normaal in die periode naar het zuiden zouden gaan. Zij zijn door de coronacrisis nu een paar jaar eerder op Texel geweest dan ze anders misschien van plan waren."

Gouden kans

Een gouden kans, erkent hij. "Als ze een prettige vakantie hebben gehad, heb je kans dat ze een volgende keer naar ons terugkomen." Ook in de rest van de Noordkop is er een verschuiving merkbaar, maar wel minder duidelijk dan op Texel. "Wel merken we dat er weer best veel verschillende nationaliteiten hier rondlopen, zoals Duitsers en Belgen. Zuid-Europeanen komen nog niet, bij hen is de regelgeving een stuk strenger en daardoor kunnen zij niet weg", zo zegt Marlies Groot van marketingorganisatie Holland boven Amsterdam.