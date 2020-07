Speciaal shirt van Dos Santos voor ballenjongen en AZ-fan Steyn

SCHAGEN - AZ-fan Steyn Buil bekijkt de wedstrijden van AZ tegenwoordig samen met zijn AZ-vrienden in zijn 'hokkie'. Een paar jaar geleden stond hij echter dicht op het veld, omdat hij ballenjongen was bij de Alkmaarders. Het leverde hem een mooi aandenken op.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen ADO Den Haag op 19 maart 2017 rondden de AZ-spelers nog even op het doel af. "En toen ging er een bal van Dabney dos Santos via de paal vol op mijn neus", vertelt Steyn. "Ik viel naar achter, was een beetje draaierig en had last van m'n neus. Voordat ik het wist stond hij voor me en zei hij dat ik na de wedstrijd zijn shirtje kreeg."

Binnen tien minuten nam Dos Santos de 1-0 voor zijn rekening. "Ik stond te klappen, want het was een mooie goal. Toen kwam hij naar me toe gerend en gaf me een knuffel samen met Alireza Jahanbakhsh. Ik moest wel even wennen, want je ziet niet vaak dat spelers juichen samen met ballenjongens. Ik wilde het shirt eerst gaan dragen, maar ik denk dat het ingelijst misschien nog wel mooier is."

