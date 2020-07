Nick heeft een vijfsterrenresort voor zijn varkens: "Geen massale productie"

WERVERSHOOF - Nick Mulder wil het beste voor zijn varkens en hij pakt het anders aan dan de gemiddelde boer. Nu heeft hij zelfs een vijfsterrenstatus bereikt. Afgelopen week kreeg hij het nieuws te horen en dat was voor hem een belangrijke boodschap: "Wij willen echt goed voor de dieren zorgen en daar is dit een bevestiging van."

Nick Mulder rijdt drie dagen per week rond als taxichauffeur, maar is daarnaast tussen de varkens te vinden. Rond de veertig varkens dartelen bij hem rond en dat moeten er straks tweehonderd worden. Zijn varkens groeien op zoals dat volgens de natuur bedoeld is, vindt Nick: "We doen het eigenlijk zoals het vroeger ging: de varkens krijgen de restjes te eten en groeien daarmee op. Als ze groot zijn dan gaan ze naar de slacht. We willen vlees maken zoals dat ooit bedoeld is, en geen massale productie."

All you can eat

De vijfsterrenstatus is toegekend door de stichting Varkens in Nood en Nick is de tweede in Noord-Holland die deze status ontvangt. Het laat zien dat de dieren hun dagen doorbrengen zoals ze dat het liefste doen en dat vindt Nick belangrijk."Grote boeren hebben grote stallen, om grote stallen te bouwen heb je een grote hypotheek nodig en om die te kunnen betalen moet je de kostprijs laag houden."

Dat gaat ten koste van de dieren vindt deze varkensboer. "Ik wil gewoon niet iets maken voor een all you can eat restaurant, ik kan daar niet achterstaan en daarom ben ik dit begonnen."

Op een boerderij verwacht je stallen, maar die heeft Mulder niet. De varkens lopen niet bij zijn huis, maar allemaal op stukken grond die hij voor weinig kan gebruiken: grond die niet geschikt is voor landbouw of veeteelt, grond die niemand wil hebben. Ze hebben 6,5 hectare waar ze kunnen doen wat ze willen en lopen het hele jaar buiten. "Ze worden buiten geboren, ze zogen buiten en worden natuurlijk gevoerd."