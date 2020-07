Anti-coronapartij maakt bezwaar tegen uitslag studentenraadsverkiezingen UvA

AMSTERDAM - De studenraadsverkiezingen aan de Universiteit van Amsterdam verlopen dit jaar niet vlekkeloos. Eerder werd de verkiezing vanwege corona uitgesteld en nu zijn er twijfels rondom omkoping ontstaan. "Het Centraal Stembureau heeft deze berichten zelf de wereld in geholpen, dan moeten ze dat ook onderzoeken."

Volgens de lijsttrekker van de anti-coronapartij, Tammie Schoots, hebben andere partijen kiezers mogelijk cadeautjes beloofd in ruil voor stemmen. Als dat zo is, is er sprake van omkoping.

Tammie vindt daarom dat er een onderzoek moet komen naar de geruchten. "Het Centraal Stembureau kwam zelf met dit bericht naar buiten, dan moeten ze de verantwoordelijkheid ook nemen om het te onderzoeken. Ze zullen dat nieuws niet voor niets naar buiten brengen", vertelt ze aan NH Nieuws.

Eerder was al in Folia, het tijdschrift van de UvA, te lezen dat het Centraal Stembureau van de Universiteit van Amsterdam dreigde om partijen uit te sluiten als ze niet met de 'weeggeefacties' zouden stoppen.

Stevig gesprek

Volgens Tammie heeft het Centraal Stembureau wel een stevig gesprek gevoerd met de betrokken partijen, maar dit is volgens haar niet genoeg. "Stel dat er sprake is van omkoping, dan moet een externe commissie dat uitzoeken. Omkoping is een strafbaar feit, dat zijn serieuze beschuldigingen."

De geruchten over 'stemmen kopen' spelen volgens Tammie al jaren, daarnaast zijn er geruchten dat partijen worden beïnvloed en gesponsord door landelijke politieke partijen. "De verkiezingen draaien op deze manier niet meer om de inhoud, maar enkel om geld. Uiteindelijk gaat het alleen om inspraak in het budget van de universiteit."

Zelf is Tammie transgender en wil ze opkomen voor de LHBTIQ+ -gemeenschap, het gaat haar daarom erg aan het hart dat de verkiezingen op deze manier beslist lijken te worden. "Ik heb heel veel berichtjes gekregen van studenten die blij zijn dat ik voor ze opkom, dat ze eindelijk worden vertegenwoordigd. Ik heb echt elke stem moeten winnen en als andere partijen dan stemmen werven door middel van cadeautjes, dan wordt ik weggevaagd."

Geruchten

Tammie stelde zich kandidaat voor zowel de centrale studentenraad van de universiteit als facultaire studentenraad geesteswetenschappen. Ze behaalde één zetel voor de facultaire studentenraad. Ze wil benadrukken dat het om geruchten gaat en dat ze juist niemand wil beschuldigen: "Ik wil eerlijke democratische en transparante verkiezingen."

Het Centraal Stembureau is op dit moment niet bereikbaar voor commentaar. Tammie heeft ook nog geen inhoudelijke reactie ontvangen.