Amstelveense zomerschool blijkt groot succes: "Ik blijf hier nog een weekje!"

Het initiatief om een zomerschool aan te bieden in Amstelveen is warm ontvangen. Zo'n 75 kinderen werden door hun eigen basisschool geselecteerd om een week lang lessen te volgen die tijdens de normale schoolweken niet gegeven worden. Ted, die vandaag bezig is met het programmeren van robots, is er duidelijk over: "Ik blijf hier nog een weekje omdat ik het zo leuk vind!"