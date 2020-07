IJmuidenaar (80) doet 'sensationele' vondst op strand

IJMUIDEN - Bert van Veen (80) is in zijn nopjes met de vondst die hij deed op het strand van IJmuiden. Tussen de schelpen en houtsnippers stuitte hij op een vliegtuigonderdeel uit de Tweede Wereldoorlog, zeer waarschijnlijk van een Engelse Lancaster bommenwerper. "Eindelijk loon na werken. Dit is voor mij een sensationeel mooie vondst."

NH / Dennis Mantz

Bert van Veen heeft het gevonden vliegtuigonderdeel overgedragen aan Johan Graas van de Aircraft Recovery Group 1940-1945. Johan doet in de regio met zijn stichting al tientallen jaren onderzoek naar gecrashte bommenwerpers. De onderzoeker weet vrij zeker dat het behoort tot het toestel waarvan midden jaren 80 het kielvlak was aangespoeld in Wijk aan Zee. "Ik kan zien dat het gaat om een onderdeel van de radiozendapparatuur. Zeer waarschijnlijk van een Engels vliegtuig dat op de weg terug was van een missie in Düsseldorf. Dat crashte hier voor de kust op 12 juni 1943 in de Noordzee", aldus Graas tegenover NH Nieuws. Tekst gaat verder onder de video

IJmuidenaar vindt onderdeel Lancaster uit Tweede Wereldoorlog - NH Nieuws

IJmuidenaar Bert is vergroeid met de kust. Als werknemer hielp hij in de jaren 60 mee om de pierverlenging te realiseren. "Na mijn pensionering loop ik nu om de dag langs de kust, altijd op zoek naar mooie dingen die aanspoelen. Ik zeg altijd: elke golf kan iets op het strand neerleggen. Alle wat apart is, en anders is dan schelpen, dat interesseert me gewoon. En ja, dan kom je dit onderdeel tegen; helemaal sensationeel." Fort Veldhuis

Het vliegtuigonderdeel gaat naar luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis, de thuishaven van de Aircraft Recovery Group. Graas: "Daar hebben we nog meer onderdelen van dit vliegtuig liggen. Vanaf zondag kan iedereen het daar komen bekijken."