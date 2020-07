17-jarige jongen opgepakt voor gewelddadige overval in Zaandam

ZAANDAM - De politie heeft een 17-jarige Zaandammer aangehouden voor de gewelddige overval op de kruidvat vorig jaar september. Een medewerker raakte daarbij zwaargewond. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte.

Op 18 september 2019 kwamen er aan het eind van de middag twee overvallers de winkel binnen. Beiden met een helm op. Het tweetal liep direct naar de kassa. Het slachtoffer was het daar niet mee eens, waarna hij bovenop een van de overvallers springt. Er ontstaat een worsteling waarbij de medewerker een aantal keer hard met een hamer wordt geslagen. Na een greep uit de kassa gaan ze er vandoor op een snor- of bromfiets.

Naast een hamer, had een van de overvallers ook een vuurwapen bij zich. Deze heeft hij uiteindelijk achtergelaten in de winkel. De opgepakte verdachte is niet degene die met de hamer geslagen heeft.

