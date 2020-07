Ambtenaren Amstelveen coronaproof aan de slag dankzij speciale app

De app maakt deel uit van een digitaal systeem om een werkplek of een vergaderruimte te reserveren. Schoonmakers kunnen in de app aangeven welke plekken nog extra gereinigd moeten worden of inmiddels schoon zijn. Werknemers worden daarvan ook direct op de hoogte gesteld via sensoren op de werkplek.

Volgens het schoonmaakplatform Service Management is de gemeente Amstelveen de eerste organisatie in Nederland die gebruik maakt van de app. Een kwart van de 1200 gemeenteambtenaren is inmiddels weer aan het werk. Het gemeentehuis wordt opnieuw ingericht om flexwerken mogelijk te maken in een anderhalvemetersamenleving.