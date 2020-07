14,5 jaar cel voor Bussumer na doden en dumpen Naardense Edita

NAARDEN - Bussumer Erwin G. is veroordeeld tot 14 jaar en 6 maanden voor de de dood de Naardense Edita Moliené. Haar levenloze lichaam werd op 20 september 2018 aangetroffen in de Muidertrekvaart. Haar lichaam was opgerold en vastgesnoerd in een opblaaszwembadje.

Erwin G. is veroordeeld voor doodslag, het wegmaken van een lijk en verboden wapenbezit. Het is de rechtbank niet precies duidelijk geworden hoe Edita om het leven is gekomen. Toch kan het volgens de rechtbank niemand anders zijn dan Erwin G. die verantwoordelijk is voor de dood van de Edita. Hij heeft Edita geweld aangedaan en dat heeft haar overlijden tot gevolg gehad, volgens de rechtbank. Hem kon geen moord aangerekend worden, omdat een vooropgezet plan niet kon worden bewezen.

De zus van Edita reageert emotioneel na de uitspraak. Ze is opgelucht en blij met de zware veroordeling.

Het OM eiste eerder 15 jaar celstraf. De officier van justitie achtte de kans groot dat G. in herhaling valt als hij snel op vrije voeten komt. "Een lange gevangenisstraf is daarom ook vanuit het oogpunt van bescherming van de samenleving noodzakelijk", aldus de officier. De maximale straf is 15 jaar, dus de rechtbank heeft Erwin G. een hoge straf gegeven.

Vastgebonden

De dood van de 42-jarige Edita was twee jaar geleden groot in het nieuws. Haar lichaam werd in een pakket gevonden in het water. Toen zij gevonden werd, was ze al zeker een week dood. Haar lichaam was vastgebonden met touwen en tie-wraps en verpakt in een opblaaszwembadje, dat ook omwikkeld was met touwen.

Twee maanden na de de vondst, in november 2018, werd de 45-jarige Erwin G. uit Bussum opgepakt. Edita was zijn ex-vriendin. Vorig jaar is hij onderzocht in het Pieter Baan Centrum.