Fietspad Spanbroek vernoemd naar verzetsheld Hil Schipper: "Dit zijn de echte helden"

Het fietspad verbindt de Spanbroekerweg met de nieuwe woonwijk Heerenweide. De neef van Hil Schipper is Piet schipper, inmiddels is hij al vijfennegentig jaar oud en hij mag het fietspad openen. Zelf heeft hij het nodige meegemaakt in het verzet van West-Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zijn oom noemt hij een 'echte held'.

Het is de nacht van 8 september als bij een boerderij aan de Zomerdijk in Spanbroek in het donker twee parachutisten in het weiland landen. Ze hebben de codenamen 'Bram' en 'Hans' en zijn gestuurd om een groot wapennetwerk op te zetten voor het verzet in West-Friesland. De Zomerdijk van Spanbroek is het centrum van de droppingsactiviteiten en tevens het werkterrein van verzetsheld Hil Schipper, Commandant Afwerp Terreinen met de bijnaam de CAT.