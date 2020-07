Voetballers AFC gaan voor top drie

AMSTERDAM - AFC is vandaag begonnen met de voorbereiding op komend seizoen. "Net zoals andere jaren willen wij een zo aanvallend mogelijk team zijn en zo hoog mogelijk eindigen. Het liefst in de top drie" , aldus trainer Uli Landvreugd. "

Middenvelder Johan Kulhan zal komend seizoen niet te zien zijn bij AFC. Hij gaat in Valencia beginnen aan een opleiding tot tandarts. "Dat is een gemis. Hij bracht ervaring mee en het afgelopen seizoen behoorde hij tot de betere spelers", vertelt Landvreugd.

Raily Ignacio

Raily Ignacio is komend seizoen wel te zien bij AFC. De spits is duidelijk over het doel dit seizoen. "Ik heb uitgesproken dat wij voor het kampioenschap moeten gaan en daar sta ik nog steeds achter", is Ignacio duidelijk.