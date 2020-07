Gedeputeerde bezoekt getroffen dierenopvangcentra: "we gaan kijken wat er nodig is"

Zaal, die aansluitend ook Vogelasiel De Paddestoel in Den Helder bezocht, was onder de indruk van de Bonte Piet die wordt gerund door twee betaalde krachten en verder 45 vrijwilligers. "Ze doen nog veel meer dan je van te voren denkt. Echt fantastisch om te zien hoe mooi werk ze hier doen."



Toch staan de dertien dierenopvangcentra flink onder druk. Door de coronacrisis lopen ze enorm veel inkomsten mis en luidden daarom de noodklok bij de provincie. En die boodschap kwam aan, want Provinciale Staten nam een voorstel aan om de opvangcentra te hulp te schieten.

Kijken hoe schade vergoed kan worden

Al blijft nog wel vaag hoe die hulp eruit komt te zien. Een concreet bedrag ligt er nog niet, en ook niet waar het vandaan moet komen. "We gaan inventariseren hoe groot de schade is. Vervolgens gaan we kijken of dat verhaald kan worden op het noodfonds. Als we dat in kaart hebben gebracht gaan we daarna kijken wat er nog meer moet gebeuren." Al geeft de gedeputeerde ook gelijk eerlijk toe dat niet alle schade kan worden vergoed.



Bij de Bonte Piet waar ze verwachten zo'n tien procent van hun jaaromzet mis te lopen zijn ze blij met de toezegging. "We weten ook dat het wat langer kan gaan duren. Maar we hebben vertrouwen dat het goedkomt en dat we voor een deel gecompenseerd kunnen worden", vertelt voorzitter Wouter Koks.

Twee ton voor duurzame oplossingen

Ondertussen werd deze week ook bekend waar de beloofde 200.000 euro uit het coalitieakkoord aan wordt besteed. Niet voor het dekken van tekorten, maar bedoeld voor duurzame oplossingen. "We hebben ervoor gekozen de helft van het bedrag te besteden aan een adviseur die de opvangcentra gaat helpen met het opstellen van protocollen, zoals hygiëne en euthanasie. Het andere deel kan besteed worden aan educatie voor derden", legt de gedeputeerde uit.

En met name het voorlichten van het publiek kan ook een positieve werking hebben op de financiën, maar vooral ook op het dierenwelzijn. "Het gebeurt namelijk steeds sneller dat mensen denken: dat lijkt een gewonde vogel, laat ik die naar de Bonte Piet brengen. Terwijl dat vaak niet nodig is, dus dan educatie zeker helpen", legt Koks uit.