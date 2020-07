Lars (13) uit Obdam haalt miljoenen doppen op voor Diabetes Fonds: "Ze rijden er voor om"

OBDAM - De 13-jarige Lars komt er drie jaar geleden achter dat hij diabetes type 1 heeft. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, wil hij iets aan de auto-immuunziekte doen. De knul sluit zich aan bij een ludieke actie om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels is het hele dorp en omstreken op de hoogte van zijn deelname aan de actie en heeft hij thuis een kliko vol doppen staan.

Privéfoto

"We kwamen erachter door kleine signalen", vertelt Annelies, de moeder van Lars. Haar zoon heeft constant dorst en moet vaak naar de wc. Als een andere moeder het tijdens een schoolreisje van Lars ook opvalt, besluit het gezin naar de huisarts gedaan. "Hij kreeg een onderzoek en kon eigenlijk meteen door naar het ziekenhuis. Gelukkig gaat het nu goed maar als we foto's van toen zien, denken we 'wat zag hij eruit.' Hij teerde echt op zijn reserves", aldus Annelies. Inmiddels gaat het goed met Lars en probeert hij zijn toekomst eigenhandig een stukje beter te maken. Via social media komt hij erachter dat het Diabetesfonds dopjes inzamelt en voor een goede prijs verkoopt aan een recyclebedrijf in Friesland. De opbrengst gaat naar onderzoek. "We maken ons geen illusies en denken niet dat er snel een medicijn komt. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel en misschien komt er in de toekomst wel een kunst-alvleesklier die zijn leven een stukje makkelijker maakt", vertelt ze. 4 miljoen dopjes Omdat het gezin de vorderingen actie via social media bijhoudt, krijgen flink wat mensen er lucht van. Zo ook een verzamelaar van dopjes uit Ursem. "Hij spaart al dertig jaar dopjes en probeerde in het Guinness Book of Records te komen. Toen dat niet lukte besloot hij de dopjes te doneren. We hadden er ineens miljoenen dopjes bij."

Gelukkig kent de familie iemand die een extra container heeft want de dopjes nemen flink wat ruimte in. "De eerste lading is inmiddels weg. Maar het hele dorp spaart mee. Dan komen ze hier om hun emmertje met dopjes te legen. Steeds vaker komen er zelfs mensen uit de provincie. Die rijden een stukje om om hun dopjes te doneren." Het succes van de actie doet Lars goed. Hij voelt zich naar eigen zeggen enorm gesteund en is nog lang niet klaar met verzamelen. Voor wie ook dopjes wil doneren: via deze link zijn alle inzamelpunten te zien.