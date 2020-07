In september geen Snertpop in Midwoud: 'Helaas moeten we een jaartje zonder doen'

MIDWOUD - Het plan was om weer alles uit de kast te halen voor Snertpop: een festivaltent, een buitenpodium en een pleintje met foodtrucks. Maar met de huidige maatregelen 'ga je eigenlijk al meer af van het idee waarom je ooit bent begonnen', zo vertelt organisator Michiel Baas bij Weeff Radio. De knoop is daarom doorgehakt: Snertpop en ook Dorpsdiner Midwoud gaan dit jaar niet door.

“Helaas, we moeten het een jaartje zonder doen", zegt Michiel Baas van Snertpop en Dorpsdiner Midwoud deze week op Weeff Radio. De evenementen stonden gepland op 11 en 12 september. "Dat is redelijk laat in het seizoen, daarom konden wij relatief lang aankijken hoe de coronaproblematiek zich zou ontwikkelen."

“Alles afwegende blijkt het toch niet helemaal te lukken", vertelt Baas. Er zou veel moeten veranderen op het festivalterrein, waardoor de organisatie zich afvraagt hoe 'leuk' hun feest dan nog is. "Zonder festivalgevoel is Snertpop geen Snertpop. Dus zetten we er – net als zoveel organisaties – een streep door."

De kracht van Snertpop

Baas vertelt bij Weeff Radio dat het festival voor veel Oost- en Midwouders ieder jaar een gezellig weerzien is. "Wat je bij Dijkpop in het groot hebt - heel veel mensen uit de buurt van Andijk, Wervershoof en noem maar op die elkaar één keer in het jaar treffen - dat is met Snertpop zo uit deze omgeving. Dus ja, dan is het al snel gezellig." De organisatie gaat de pijlen nu richten op de editie van 2021.