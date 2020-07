Fietspad De Slinger in Zaandam eindelijk open, gevaarlijke 'slinger' is aangepast

ZAANDAM - Aanstaande maandag, een maand later dan gepland, wordt het nieuwe fietspad De Slinger en de fietsenstalling bij station Zaandam in gebruik genomen. Gemeente Zaanstad moest de opening uitstellen omdat kort voor de opening bleek dat het fietspad op een paar plekken gevaarlijk was.

Het fietspad is bedoeld als betere verbinding met het centrum, maar Fietsersbond zouden fietsers door een gevaarlijke haarspeldbocht en een helling in het nauw komen. "Ik denk niet dat hier iemand met verstand van fietsen dit stuk heeft gebouwd", zei Valentijn Sessink eerder tegen NH Nieuws .

De gemeente heeft de gevaarlijke bocht en helling aangepast en vindt de situatie nu veilig genoeg om het fietspad te openen. Wel wordt er nog gewerkt aan extra signalering, borden en belijning in de bochten. Ook de route voor voetgangers wordt nog verduidelijkt.

Om gebruikers te laten wennen aan de nieuwe situatie worden er maandag verkeersregelaars ingezet. "Het gebruik wordt goed in de gaten gehouden en indien nodig worden er aanvullende maatregelen getroffen", aldus de gemeente.

Fietspad klaar in 2023

Fietspad 'De Slinger' is nog niet volledig afgerond. Met de aanleg van het tweede deel van 'De Slinger' kan pas worden begonnen als het naastgelegen nieuwbouwproject af is. Zolang die huizen er niet staan, wordt dit tijdelijke stuk alvast gebruikt. De verwachting is dat het gehele fietspad op zijn vroegst in 2023 klaar is.