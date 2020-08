"JP Coen was geen held": nabestaande Bandamoorden was niet welkom in de geschiedenisles

Wat als de moordenaar van je voorouders als held gepresenteerd wordt door je leraar? Met open mond luisterde Ridhwan uit Den Helder naar de geschiedenislessen over Jan Pieterszoon Coen. Geen slavernij, geen hongi-tochten en geen genocide op Banda, maar wel de grote VOC-staatsman die gouden bergen vanuit het verre oosten naar Nederland bracht. Emotioneel zocht de tiener het debat op met zijn klas, met als gevolg dat hij niet meer welkom was en het blok met een genadeloze één op zijn cijferlijst afsloot.

"Ik ben niet opgegroeid met Jip en Janneke of Puk van de Pettenflat. Mijn bedtijdverhalen waren prachtige mythen en waargebeurde verhalen over de geschiedenis van de Molukken, verteld door mijn ouders en overgrootouders", vertelt Ridhwan Ohorella (44). "Toen ik ouder werd, werden aan die geschiedenis ook steeds meer zwarte bladzijden toegevoegd. Zo leerde ik over onze 'Gouden' Eeuw waarin de VOC en Nederlanders als JP Coen een hele andere rol spelen." De verhalen die Ridhwan hoort, worden overgedragen van vader op zoon en zijn vaak bijzonder gedetaileerd. "Mijn vader kende niet alleen de voor- en achternamen van al die eeuwenoude familieleden, maar ook wat voor persoonlijkheid ze hadden, waar ze geboren waren en hoe de banden onderling waren. Maar wat deze verhalen echt bijzonder maakt, is de emotie die er werd overgedragen. Als er iets moois gebeurde, lachten we mee en als er onrecht plaatsvond, dan voelde je de woede en pijn. Dat kan zelfs de beste geschiedenisschrijver niet in zijn boek kwijt." En al die emoties die de jonge Ridhwan voelde, nam hij mee de schoolbanken in. Wat is dan de definitie van een held? "In de brugklas kreeg ik voor het eerst les over de Gouden Eeuw. 'Helden' werden deze grote mannen uit ons koloniale verleden genoemd door de leraar, meneer Van Wijnen. Ze werden op een metershoog voetstuk gezet. Terwijl ik steeds dacht: 'zijn dit onze helden?' Maar wat is dan de definitie van een held? Want wat ik thuis hoorde waren hele andere verhalen. Ik ging tegenstribbelen, begon over de slavernij, moord en de uitbuiting van de lokale bevolking door die zogenaamde 'helden'. Die emotie die mij met die verhalen thuis werden bijgebracht kwamen daar in de les naar buiten." Maar met een 'Wij leren gewoon wat er in de boeken staat' Van Wijnen sloeg de discussie die Ridhwan op gang probeerde te brengen met een in één klap dood.

Quote "Wij leren gewoon wat er in de boeken staat" Geschiedenisleraar Van WIjnen

Ridhwans vinger bleef de rest van de les de lucht in schieten en Van Wijnen liet, toen nog redelijk geamuseerd om de tegenspraak, de jongen voor de klas vertellen over de slachting van Banda, een VOC-strafexpeditie waarbij 15.000 bandanezen het leven lieten. "Daar kreeg ik interessante discussies over met de klas. Iets waar ik als verhitte puber wel plezier aan beleefde." Maar na een paar lessen was Van Wijnen helemaal klaar met Ridhwan: 'Als je weer zo tegendraads gaat doen dan ga je de klas maar uit'. Ridhwans grote mond "Als de geschiedenis maar van één kant gehoord mag worden, dan wil ik er geen les meer in krijgen." Ridhwan heeft nog een stevig gesprek gehad met de decaan die vooral benieuwd was waarom de jonge scholier ineens zo'n grote mond had gekregen. "Maar ik had helemaal geen grote mond, ik wil alleen niet dat je tegen me liegt." Ridhwan, die niet meer in de les welkom was, dook inmiddels zijn eigen geschiedenis in. Hij vroeg zijn vader en opa het hemd van het lijf en leerde steeds meer zwarte bladzijden kennen. "Er zijn nog zoveel littekens zichtbaar wanneer je op Banda en de Molukken bent, hoe kan je daar geen aandacht aan besteden in de geschiedenisles? Waarom staat dat niet in de boeken?"

Quote "JP Coen heeft mijn voorouders vermoord" Ridhwan

44 onthoofde leiders "Uiteindelijk kwam ik via-via bij een neef van mijn oom terecht die mij liet zien dat JP Coen daadwerkelijk bloed van mijn familie aan zijn handen heeft kleven. Mijn familie stamt af van één van de 44 leiders van Banda die de VOC liet onthoofden omdat ze werden verdacht van samenzweringen tegen de Hollanders. JP Coen heeft mijn voorouders vermoord." Op school eindigde de strijd tussen Ridhwan en zijn geschiedenisleraar met een toets over de Gouden Eeuw. "Ik zei: 'ik ga die toets niet maken. Geef mij maar een 1, dan verlogen ik mijn voorvaderen niet'. Nou, die 1 heb ik gekregen ook." Na de toets maakten de geschiedenisboeken een tijdsprong en was Ridhwan weer welkom in de klas. Veel hevige discussies hebben Ridhwan en Van Wijnen niet meer gehad, maar de onrechtvaardigheid van de lessen is Ridhwan zijn hele leven bijgebleven. Inmiddels heeft hij zelf kinderen die vanaf de rand van het bed de zelfde verhalen worden vertelt. De geschiedenisboeken van zijn oudste, inmiddels ook een 'brugpieper', heeft hij nog niet ingekeken. JP Coens standbeeld in Hoorn De maatschappelijke discussie over het koloniale verleden volgt hij op de voet. Zo ook de strijd om het weghalen of behouden van het standbeeld van JP Coen in Hoorn. Ridhwan is, misschien onverwachts, geen voorstander -noch tegenstander- van het weghalen van het beeld. "Het is immers een deel van de nederlandse geschiedenis. Het is enkel geschiedsvervalsing wanneer men de rol van de VOC op de Molukken romantiseert. Terwijl de pijn en het leed van de gruweldaden nog altijd voelbaar is." Wel vind hij dat er meer aandacht voor de schaduwzijde van de VOC zou moeten komen. "De geschiedenis is nooit zwart-wit. In het midden ligt veel meer waarheid. Dat grijze gebied heeft de Molukken gemaakt."