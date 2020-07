EK Zandsculpturen verplaatst naar oktober, thema dit jaar 'Zandvoort goes Wild'

ZANDVOORT - Eigenlijk had Zandvoort deze dagen vol moeten staan met enorme zandsculpturen, zoals dat ieder jaar in juli het geval is. Maar dit jaar ging het Europees Kampioenschap Zandsculpturen vanwege de coronacrisis niet door. Maar, niet getreurd, het kampioenschap gaat er toch nog van komen en wel in oktober.

Dat meldt mediapartner zandvoort.nieuws.nl. Het is de negende keer dat het EK wordt gehouden en zal op 10 oktober starten. Zes Europese landen zullen deelnemen en de deelnemers krijgen, zoals altijd, een week de tijd om hun kunstwerken te creeëren. Het thema van dit jaar is 'Zandvoort goes Wild'.

Ideeën

De organisatie heeft zelf al wat ideeën waar de kunstenaars misschien mee uit de voeten kunnen. Zo staat in de aankondiging van het EK: '"Zandvoort goes Wild” kan door de kunstenaars breed en naar eigen inzicht geïnterpreteerd worden. Van de bronsttijd van herten in de Kennemerduinen tot een woest zeetafereel tijdens een herfststorm en van wilde watersporten zoals kitesurfen tot racen op het circuit van Zandvoort.'

Op 18 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Naast de zandsculpturen staat Zandvoort de hele maand oktober in het teken van ‘Zandvoort goes Wild’ en zullen er talrijke activiteiten plaatsvinden die hierbij passen.

Woensdag was NH Nieuws nog te gast bij Maxim Gazendam, normaal gesproken de zandkunstenaar die voor Nederland uitkomt tijdens het EK in Zandvoort