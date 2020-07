Muider fastfoodrestaurant straks ook veilig met fiets te bereiken, maar nog steeds niet voor jongeren

MUIDEN - Muiders en Muiderbergers die werken bij de nieuwe McDonald's langs de snelweg A1 kunnen binnenkort ook veilig naar hun werk fietsen. De gemeente Gooise Meren gaat het gloednieuwe fastfoodrestaurant met een noodfietspad beter verbinden met Muiden zelf. Er waren de laatste tijd veel klachten over de onveiligheid. Vooral jongeren wandelden vaak langs de drukke weg om even een hamburger te scoren.

De nieuwe McDonald's langs de snelweg bij Muiden is sinds eind vorig jaar open. Het fastfoodrestaurant is eigenlijk alleen te bereiken vanaf de snelweg. Aan de achterkant van het restaurant ligt de Mariahoeveweg, een lokale weg. Vanaf die weg kunnen hulpdiensten ook het terrein van het fastfoodrestaurant bereiken om vanaf daar snel de snelweg op te komen.

De weg maakt het ook mogelijk om vanuit Muiden met de fiets of lopend naar het restaurant te gaan, maar dan moet er over de autoweg worden gewandeld of gefietst. Dat is gevaarlijk. Veel van het personeel komt lopend of met de fiets, maar kan dat dus niet veilig doen. Muiders vinden de situatie levensgevaarlijk. Volgens verontruste bewoners en zelfs de plaatselijke politiek was het wachten tot er ongelukken gebeuren.

Noodfietspad

Om het veiliger te maken om wandelend en fietsend naar de McDonald's te gaan komt er een noodfietspad. De gemeente heeft daar afspraken over gemaakt.

De gemeente gaat de drukke Mariahoeveweg wat aanpassen om de komst van het fietspad mogelijk te maken. Een deel van de weg wordt gereserveerd voor het fietspad en de maximum snelheid voor auto's gaat omlaag. Dat moet de situatie een stuk veiliger maken.

De aanleg van het fietspad moet snel kunnen gaan starten. De werkzaamheden worden nu gepland. Wanneer het fietspad er echt ligt is nog niet helemaal duidelijk.

Jongeren

Vanuit Muiden lopen of fietsen ook veel jongeren over de autoweg om even een hamburger te scoren. Dat mag eigenlijk niet en is volgens de gemeente straks nog steeds niet de bedoeling. Hoewel ze de tocht straks veiliger kunnen doen, wil de gemeente samen met Rijkswaterstaat wel kijken hoe het terrein afgesloten kan worden voor klanten die het restaurant fietsend of lopend willen bezoeken.