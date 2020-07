Sportcafé de Koggenhal sluit deuren: "Vreselijk rot"

DE GOORN - Het coronavirus deelt harde klappen uit aan bedrijven in de regio. Sportcafé de Koggenhal is één van de bedrijven die de gevolgen van de crisis extra hard ondervindt en besluit de deuren te sluiten. "De situatie is voor ons te onzeker om het af te wachten", vertelt mede-eigenaar Annelies Blokdijk.

Het café mocht sinds 1 juli in principe weer open, maar er zijn teveel onzekerheiden voor de uitbaters om door te gaan. "In de voorjaarsmaanden bouwen we een buffer op voor de rustige maanden juli en augustus. Maar dat zat er nu niet in", legt compagnon Alex Blokdijk uit.

Sportteams

"We verwachten dat de anderhalvemeterregel nog wel een tijdje zal blijven bestaan. Wij ontvangen grote groepen in ons café van sportteams en publiek van soms wel twintig tot dertig man. Het is voor ons een onmogelijke opgave om de afstandsregel in acht te nemen. En daar komt ook nog eens bij dat de grotere sportevenementen zijn afgelast", vertelt Annelies.

Vroege sporters

Om te voorkomen dat ze alleen maar in grotere financiële problemen komen, is het voor de eigenaren veiliger om er nu mee te stoppen. "We mogen geen terras plaatsen en we krijgen geen extra financiële steun van de gemeente. We nemen hen niks kwalijk, maar onder die omstandigheden is de situatie echt te onzeker."

Annelies en Alex runnen het sportcafé inmiddels al acht seizoenen. Dat dit hun laatste seizoen wordt, vinden ze erg jammer. "We waren zeven dagen in de week open, om ook de vroege sporters een hapje en een drankje te kunnen aanbieden. Nu zit de sporthal zonder sportcafé. We hopen dat er snel iemand gaat komen die de bal oppakt. Maar het is maar de vraag of het lukt. We zijn niet de enigen die deze problemen ervaren."