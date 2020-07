Hoe Hilversumse achtstegroepers ondanks het coronavirus töch hun eindmusical kregen

Hilversummer Herman Dummer was de afgelopen weken de drijvende kracht achter 'Coronaproof on stage', zoals het project genoemd werd. "Toen we het bedachten was alles nog onzeker, we wisten niet hoe het zou lopen met de musicals. Ik weet nog goed van mijn kinderen hoe waardevol hun eindmusical was. Ik heb dat toen opgenomen en gemonteerd en later op een dvd gezet. Die film wordt nog met regelmaat uit de kast gehaald als ze willen laten zien hoe klein ze toen waren. Het idee om dat met zoveel Hilversumse scholen te gaan doen was al snel geboren. Dit moesten we gewoon doen."

Hoewel de scholen ondertussen alweer lang en breed de deuren hebben geopend, was het onzeker of de eindmusicals wel door zouden gaan. Veel tijd om een musical te leren was er al niet en dan was het ook nog maar de vraag of alle ouders wel konden komen kijken, nu er nog altijd strenge coronaregels gelden.

Voor de achtstegroepers was de vreugde dan ook groot toen ze hoorden dat ze toch hun musical konden opvoeren. "Ik heb er ook heel lang naar uitgekeken", vertelt Seb van de Montessorischool Centrum. "Ik vind toneelspelen en muziek maken hartstikke leuk en vond het dan ook leuk om de musical te doen. Ik ben heel blij dat het doorgaat, anders was het echt zonde geweest. Dat het nu zo in De Vorstin is, met al die camera's, vind ik echt een eer. Dat is gewoon heel cool."

"Het is heel erg mooi met die achtergrond en dit kan je niet zomaar in een gymzaal neerzetten"

Na weken repeteren stond de afgelopen weken de ene school na de andere op de planken van het Hilversumse poppodium. Twaalf scholen in Hilversum doen er aan mee en dat levert uiteindelijk dertien musicals op.

Voor de leerlingen van de Hilversumse Elckerlycschool betekent dat dat ze nu in plaats van helemaal géén eindmusical zelfs een eindfilm hebben. Dat maakt het toch nét nog wat specialer. "Het is heel erg mooi met die achtergrond en dit kan je niet zomaar in een gymzaal neerzetten", zegt Rosalie. "Het is alsof je een beetje een actrice bent", weet Fay-Rose.

Veel hulp voor uniek project

Zoveel scholen, zoveel musicals, decors, muziek, cameramensen en regisseurs. Met een professionele aanpak krijgen alle achtstegroepers hun verdiende afscheid van hun schooltijd. "Dit is een bijzonder project", vertelt wethouder Gerard Kuipers. "De manier hoe we het oppakken is volgens mij heel Hilversums. We zijn meteen gaan kijken hoe we dingen wél kunnen doen. En dan helpt het natuurlijk enorm dat we de Mediastad zijn en dat we zoveel kennis in huis hebben."

Maar er kwam van veel meer kanten hulp. "Het Metropole Orkest hoorde van het plan en bood meteen aan om een leader voor ons op te nemen. Dat is toch geweldig", vertelt Dummer. Hoewel van scholen wat geld wordt gevraagd om de kosten te dekken, bleek ook niet alle scholen dat zomaar konden betalen. "Toen hebben we onder meer met het Stadsfonds Hilversum en de Rotary Hilversum geregeld dat dat geld toch op tafel kwam en alle scholen konden meedoen. Dit is echt uniek."

Natuurlijk hopen alle deelnemers dat het coronavirus volgend jaar achter de rug is en dat de musicals weer opgevoerd kunnen worden op de eigen school, met een eigen publiek. Maar als dat niet kan, dan is er ook voor volgend jaar een oplossing.