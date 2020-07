BUCH eist fraudegeld terug en legt beslag bij vier partijen

BERGEN - In het onderzoek naar fraude bij de werkorganisatie BUCH heeft het bestuur beslag gelegd bij vier betrokken partijen. Na de beslaglegging wordt de dagvaarding tegen deze partijen nu in gereedheid gebracht.

De ambtenaar waar aangifte tegen is gedaan door BUCH is het niet eens met de beschuldiging en wil juridische stappen ondernemen. Het BUCH-bestuur heeft de gemeenteraden van Heiloo, Castricum, Uitgeest en Bergen eerder deze week geïnformeerd over de beslaglegging.

Aangifte

In juni deed de leiding van de ambtelijke organisatie BUCH aangifte van fraude met facturen. Er waren aanwijzingen dat enkele externe partijen fraude pleegden in samenwerking met een ambtenaar. Nader onderzoek beperkte de zaak tot één ambtenaar en drie of vier externe partijen. De politie is na de aangifte een onderzoek gestart. Over de omvang van de fraude is niets naar buiten gebracht.