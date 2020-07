Bijzonder transport door Noord-Holland: metershoge silo's vervoerd over water

ALKMAAR - Vanuit 't Zand vertrok vanmiddag een bijzonder transport over het Noordhollandsch Kanaal: vijf 23 meter hoge silo's gingen richting Alkmaar. Daar trok het gevaarte rond 16.00 uur langs het centrum van de stad. De reis gaat verder via Zaandam en Amsterdam. De eindbestemming is Antwerpen.

Twee sleepboten manoeuvreren de pontons met daarop de silo's door de Noord-Hollandse wateren. Kapitein Robin van der Horst vaart voorop met de Chelsea B. "We doen dit soort vrachtjes wel vaker", vertelt de nuchtere schipper in Spitstijd op NH Radio.

"Het zijn silo's voor de opslag van plantaardige olie, 23 meter hoog, en alles bij elkaar zijn we zo'n 120 meter lang." Veel zorgen of het allemaal gaat passen bij de bruggen en sluizen die Van der Horst tegen gaat komen, maakt hij zich niet. "De bocht na de Friesebrug in Alkmaar is wat krapjes, dan houden we aan beide zijden 40 tot 50 centimeter over."

Vannacht varen ze via de Staande Mast route door Amsterdam. Van der Horst gaat de trip naar Antwerpen in de toekomst nog wel vaker maken. In totaal moeten er zeventig silo's van 't Zand naar de Belgische haven.