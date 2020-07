Hoofddorp is de grappen met een schuimende fontein helemaal zat

Hoofddorp - Een schuimende fontein in het centrum van Hoofddorp houdt de gemoederen flink bezig. Grappenmakers gooien allesreiniger of andere schoonmaakmiddelen in de fontein, met als gevolg dat de boel flink gaat schuimen.

Van een van de 'schuimparty's' is een filmpje gemaakt en op Dumpert gezet. De gemeente Hoofddorp is er helemaal klaar mee. Het begint steeds meer een hype te worden, valt op de website Infomeer van de gemeente te lezen.

Er is van alles gedaan om te voorkomen dat grappenmakers het nog eens een keer konden herhalen; dit wordt namelijk al jaren gedaan en meerdere keren per jaar, vertelde schoonmaker van de fontein Stefan tegen NH Nieuws.

Een aannemer heeft in opdracht van de gemeente al eens een goedje in de fontein gegooid dat het schuimen tegen moet gaan, maar zonder resultaat. De fontein is nu uitgezet.

Niet zo grappig

Richard Kos is specialist Kunstwerken bij Beheer en Onderhoud en hij vindt het allemaal niet zo grappig, zegt hij bij Infomeer. "Natuurlijk heb ik het liefst dat de fontein aan staat. Dat is een mooi gezicht op die markante plek. Maar als we ons alsmaar met schuimbestrijding moeten bezighouden, gaat de lol eraf. We moeten de komende periode gebruiken om na te gaan óf en wat we kunnen doen om een einde te maken aan dit geintje."

Overigens is de fontein op het Beursplein vernoemd naar de Hongaarse stad waar Hoofddorp in het verleden een stedenband mee had: Hódmezövásárhely.