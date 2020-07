Haarlemse jongeren lezen voor om zakcentje voor zomervakantie te verdienen

HAARLEM - Vandaag is in Haarlem-Oost het zakgeldproject van start gegaan. Kinderen kunnen maatschappelijk betrokken klusjes of opdrachten doen en daarmee een extra zakcentje verdienen. Zo gaan ze bijvoorbeeld zwerfafval rapen of, zoals vanmiddag, voorlezen aan andere kinderen in de wijk.

200708_ZAKGELDPROJECT - NH Nieuws

Zowel het voorlezen als het rapen van zwerfafval vallen onder de maatschappelijk betrokken activiteiten, vertelt Tewatha Muller van Stichting Dock. "Dit is een leuke manier om je wijk te leren kennen en je ervoor in te zetten. Dat ze daarmee geld verdienen, is niet alleen een leuk zakcentje: ze beseffen zo ook beter hoe met geld om te gaan en de waarde ervan in te zien. Ze voelen nu hoe het is om te sparen voor een doel." Van Playstation tot gouden hamster De doelen zijn zeer wisselend. Tewatha: "De een wil een Playstation, de ander wil een gouden hamster en weer een ander gaat een cadeautje voor mama kopen." De kinderen kunnen niet onbeperkt geld verdienen: er geldt een maximum van dertig euro. Je mag twee keer per week meedoen en per activiteit krijg je 2,50 euro.

Quote "Ik ging luider praten, zodat het lijkt alsof je echt boos bent" Dylan

Vandaag is het project afgetrapt met een voorleesmiddag, en de kinderen blijken al goed te weten hoe ze hun stem moeten gebruiken. "Dat komt omdat we net nog even hebben geoefend", zegt Dylan nadat hij aan de beurt is geweest. "Als je boos bent, moet je luider praten zo lijkt het net alsof je echt boos bent." Op de vraag wat hij gaat doen met het geld, heeft hij niet direct een antwoord paraat: "Nou misschien koop ik er wel een boek voor, dat ik dan ga voorlezen."