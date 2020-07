Vliegend volkje bezet 'bij-zondere' fiets in Zaandam

"Het gaat om honingbijen die op de fiets zijn neergestreken", vertelt Imker Peter Oosterhuis. "Best bijzonder want aan de andere kant van de weg staan allemaal bomen."

Peter denkt dat de honingbijen bij een andere imker vandaan komen. "Die heeft zijn werk dan niet goed gedaan", lacht hij. "Als de kast te vol wordt dan vertrekt de oude koningin met een deel van het volk. Ze laat dan haar oude woning aan een dochter achter. Die zwerm gaat dan op zoek naar een nieuwe plek en ergens hangen."

Het volkje is inmiddels door Peter weggehaald en naar het Wilhelminapark in Wormerveer gebracht. "Collega-imker Peter Reinja had nog een plek over daar. En ja, alle bijen hebben de verhuizing overleefd."