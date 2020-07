Motorcrossers kunnen zich voor even weer uitleven: Kooypunt tijdelijk opengesteld

De motorcrossers mogen dan weer twaalf keer per jaar crossen, vier keer een wedstrijd en acht keer een training. Als er eenmaal een vaste motorcrosslocatie in de gemeente Hollands Kroon is gevonden - zoals al jaren voor wordt gestreden, zal de club daar naartoe verhuizen. "De vergunning voor Kooypunt is iets langer dan twee jaar geldig", zegt wethouder Remco Duijnker tegen het Noordhollands Dagblad. "Maar dit is dan ook echt de laatste keer."

Gert Meereboer van de motorcrossclub Phoenix is blij dat de gemeente de crossers zeer waarschijnlijk weer toestaan op Kooypunt. "Voor het clubgevoel en de saamhorigheid is het goed dat we weer een vaste plek hebben. We willen er daarom graag weer rijden."

Wachten op eigen terrein

De club reed van 2005 tot en met 2011 en in 2016 en 2017 al op Kooypunt. Al decennia strijden de motorcrossers voor een eigen terrein. In Hollands Kroon wordt gekeken of het bestemmingsplan van een plek bij Aartswoud kan worden gewijzigd, daarvoor is onlangs een milieueffectrapportage ingediend. Tot 1 oktober mogen er bezwaren tegen worden gemeld.