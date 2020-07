Statushouders leren kappersvak in omgebouwde bus

HAARLEM - Twaalf statushouders volgen momenteel een kappersopleiding in een bus in Schalkwijk. Op het parkeerterrein naast de Snuffelmug aan de Surinameweg staat de bus, die compleet is omgebouwd tot kapsalon. Iedereen is welkom om geknipt te worden voor een klein prijsje. "We geven hier statushouders de kans om in zes maanden de Nederlandse kapperstechnieken te leren", zo laat opleidingscoördinator Bianca Cramer weten.

De kappersopleiding is een initiatief van het project 'Aan de Slag', welke een samenwerking is tussen de gemeente Haarlem, Vluchtelingenwerk Nederland, Pasmatch en Agros in opdracht van de gemeente Haarlem. In het project 'Aan de slag', worden statushouders bemiddeld naar werk of opleiding in onder andere de bouw, zorg en horeca. De kappersopleiding is ook onderdeel van het project 'Aan de Slag'.

De leerlingen zijn in hun thuisland vaak gewend om alleen vrouwen of alleen mannen te knippen. Hier worden ze opgeleid tot allround kapper. "Dat is nodig hier in de Nederlandse kapsalons", vertelt Raymond Homma, opleider in de kappersbus. "Ze moeten alle klanten die binnenkomen, kunnen knippen en verven. Maar ze mogen natuurlijk ook gespecialiseerd zijn in dameskapsels of herenkapsels."

Verschillen

Raymond Homma merkt dat er ook nog wel grote verschillen zijn in haardracht. "De kapsels hier zijn wel echt heel anders dan wat onze leerlingen kennen uit hun thuisland. Ook de structuur van het haar is anders, dus daar moeten ze aan wennen en bekend mee raken."

Nog een paar maanden en dan is deze lichting kappers klaar met de opleiding. Behalve knippen, leren ze ook hoe ze moeten solliciteren, want dat kennen ze praktisch niet. "In hun eigen land hoeft dat vaak niet", vertelt Bianca Cramer. "Ze krijgen daar werk via een familielied. En dan moeten ze hier ineens leren solliciteren. Dat is best gek, want ze weten helemaal niet hoe ze zich moeten verkopen. En ook moeten ze leren nadenken waarom ze dit vak willen leren en uitoefenen."

Cramer merkt wel dat de leerlingen enorm gemotiveerd zijn en dat ze ook het onderdeel solliciteren heel goed oppakken. "Ze hebben tijden de training een pitch gedaan en dat ging echt hartstikke goed."

Voorlopig blijft de kappersbus nog staan aan de Surinameweg en kunnen mensen voor een knipbeurt terecht op maandag, dinsdag of woensdag tussen tien en half vijf.