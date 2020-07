'Coronaproof on stage': de musical van de Hilversumse school de Sterrenwachter

HILVERSUM - Het coronavirus zorgt ervoor dat het schooljaar anders afloopt dan normaal. Voor achtstegroepers betekent dat geen schoolkamp, maar ook geen traditionele eindmusical. Voor dat laatste hebben ze in Hilversum een oplossing bedacht. Van meerdere musicals worden films gemaakt, en die zendt NH Nieuws uit. Vandaag: groep acht van Jenaplanschool de Sterrenwachter.

De meeste achtstegroepers stonden de afgelopen maand allemaal op de planken van poppodium De Vorstin waar, na flink repeteren, meerdere camera's de musicals opnamen. De Wilhelminaschool pakte het een stuk rigoureuzer aan en maakte zelfs een heuse eindfilm.

De Wilhelminaschool speelt 'Corona, de musical', geschreven door de Bussumse basisschooljuf Françoise Hagen. De musical gaat op een grappige manier over de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Behalve een rappende Rutte is er in het stuk ook plek voor Bruno Bleekjes, Irma de Muis en de verstrooide viroloog Jaap Verwissel.

Met een lach en een traan wordt een periode van zorgen, eenzaamheid en stress omgezet naar iets positiefs.

