Na reeks autobranden opnieuw raak: Audi gaat in vlammen op, politie vermoedt brandstichting

ALKMAAR - In de nacht van dinsdag op woensdag is een auto uitgebrand aan de Henegouwenstraat in Alkmaar. De brandweer heeft de Audi niet kunnen redden. Ook de auto die ernaast stond geparkeerd, liep enige schade op, meldt mediapartner Alkmaar Centraal .

Vermoedelijk is de brand aangestoken. De politie startte eerder al een onderzoek om te kijken of er een mogelijk verband is tussen de vele branden die de regio al sinds mei teiseren. "Wij zien de overeenkomsten ook", vertelde politiewoordvoerder Menno Hartenberg eerder aan NH Nieuws. De eigenaren van de auto's hebben inmiddels aangifte gedaan.

Tientallen auto's in rook op

In 2020 zijn er in de regio in totaal 29 auto's in brand gevlogen, blijkt uit cijfers van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het aantal auto's die zijn beschadigd door de brand in de Singelgarage zijn niet meegerekend. De Veiligheidsregio liet eerder aan NH Nieuws weten dat alle auto's op de tweede verdieping schade hebben opgelopen.

In de regio Alkmaar staat de teller dit jaar tot nu toe op 52 autobranden in totaal. Heerhugowaard telt er er acht, Bergen zes, Heiloo vijf en Langedijk twee. In de meeste gevallen betreft het een geparkeerde auto.