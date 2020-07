Het EK Zandsculpturen gaat niet door: toch bouwt deze Kortenhoefse zandkunstenaar er op los

KORTENHOEF - Eigenlijk zou de Kortenhoefse zandkunstenaar Maxim Gazendam nu door weer en wind staan te buffelen in Zandvoort om de mooiste zandsculptuur te maken van Europa, maar de Zandvoortse boulevard blijft dit jaar door het coronavirus leeg. En dat vindt de zandkunstenaar stiekem best een beetje jammer.

"Normaal zou ik op de boulevard of in het centrum van Zandvoort aan het scheppen en aan het schrapen zijn aan mijn werk voor het EK maar dit jaar is het helaas wat anders", vertelt Gazendam. De Kortenhoefer is misschien wel Nederlands bekendste zandkunstenaar en hij vertegenwoordigt ons land al jaren op het Europees Kampioenschap. "We zitten nu midden in de week, dus ik zou midden in m'n sculptuur zitten. De eerste vormen zijn al zichtbaar, maar het is nog niet klaar", droomt hij verder.

De kunstenaar vindt het maken van een sculptuur in Nederland zelf altijd leuk en Zandvoort heeft wel een speciaal plekje in z'n hart. "Je maakt een sculptuur in de buitenlucht, waar mensen kunnen kijken en het hele bouwproces kunnen volgen. Je leert door de jaren heen heel wat lokale Zandvoorters kennen en die moet ik even gaan missen dit jaar."