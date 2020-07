Moeder mishandelde Yanii: 'Blij en opgelucht dat kopschopper is opgepakt'

ZAANDAM - "We zijn heel blij dat er iemand is opgepakt", reageert de moeder van Yanii opgelucht nu er stappen worden gezet in de zaak waarbij haar zoon in zijn gezicht werd getrapt. De 16-jarige Yanii werd op 21 juni bij de Jagersplas in Zaandam uitgescholden voor ‘kankerchino’ en daarna vol in zijn gezicht geschopt. De politie heeft inmiddels een 16-jarige Zaandammer opgepakt die verdacht wordt van poging tot doodslag.

"Ik moest 'sorry baas' roepen, maar dat wilde ik niet. Ik zei alleen 'sorry', ook al wist ik niet waarom. De jongens kwamen steeds dichterbij en uiteindelijk kreeg ik een trap . Daarna heb ik mij kalm en stil gehouden, zodat ze weg zouden gaan."

Yanii en zijn moeder hebben aangifte gedaan van racisme, discriminatie en mishandeling. "We zijn allebei nog steeds boos en verdrietig over wat er is gebeurd."

De trap is gefilmd en veel op social media gedeeld. De maker van deze film is een 13-jarige jongen. Ook hij is door de politie gehoord. De moeder van Yanii vertelt: “Deze jongen is nog samen met zijn vader aan de deur geweest om zijn spijt te betuigen. Het was wel raar dat ik een paar dagen later wat hatelijke opmerkingen uit zijn naam over mijn zoon op Instagram zag verschijnen. Ik vind het bovendien ontzettend triest om te horen dat zo’n jonge jongen van pas 13 jaar oud hierbij betrokken is.”

Contactverbod

Het slachtoffer kent de daders niet. “We hebben geen idee waarom Yanii eruit werd gepikt. Met mijn zoon gaat het nu naar omstandigheden goed, maar hij was flink geschrokken van wat er is gebeurd. De 16-jarige verdachte heeft een contactverbod waardoor mijn zoon iets minder angstig over straat gaat.”