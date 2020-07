Zwanenburgers kunnen weer rustig slapen: de Koningspython is gevangen

De eigenaar en Rob Dumont van Reptielenopvang Zwanenburg hebben ruim een week lopen zoeken naar de slang die maar een meter lang is en niet per se gevaarlijk. Waarschijnlijk had de python zich verschuilt in het struikgewas. Maar het dier liet zich niet zien en Rob was sceptisch of de slang het zou overleven.

Opluchting

De opluchting was groot toen de python gisteravond uiteindelijk werd gevonden door een van de buurtbewoners. Geheel tegen de verwachting in, want slangen laten zich alleen zien bij warm weer, vertelt Rob Dumont van de Reptielenopvang. "Hij is toch tevoorschijn gekomen, vermoedelijk om een andere schuilplaats te zoeken. Een buurvrouw zag het dier en heeft direct hulp ingeroepen."

Longontsteking

Met de voet werd de slang tegengehouden en voorkomen dat hij er opnieuw vandoor ging. De reptielenexpert werd vervolgens gebeld en die heeft de python meegenomen. Het had ook niet veel langer moeten duren, zegt Dumont: "Dan had 'ie vermoedelijk na een aantal dagen longontsteking opgelopen en was dan vrijwel zeker doodgegaan."