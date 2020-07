HILVERSUM - Het coronavirus zorgt ervoor dat het schooljaar anders afloopt dan normaal. Voor achtstegroepers betekent dat geen schoolkamp, maar ook geen traditionele eindmusical. Voor dat laatste hebben ze in Hilversum een oplossing bedacht. Van meerdere musicals worden films gemaakt, en die zendt NH Nieuws uit. Vandaag: groep acht van de Montessorischool Centrum.

'Coronaproof on stage': de musical van de Hilversumse Montessorischool Centrum - NH Nieuws

De achtstegroepers stonden de afgelopen maand allemaal op de planken van poppodium De Vorstin waar, na flink repeteren, meerdere camera's de musicals van begin tot eind vastlegden.

De Montessorischool speelt 'Op een onbewoond eiland', een musical die ze helemaal zelf bedachten en schreven. Het verhaal gaat over een groep mensen die helemaal klaar is met het leven op aarde en op een onbewoond eiland in een ander universum belandt, maar de onze planeet opeens toch blijkt te gaan missen.

Meer musicals

NH Nieuws en NH Gooi zenden deze week meer musicals van Hilversumse basisscholen uit. Naast de Montessorischool Centrum worden ook de musicals van de Elckerlycschool, Jan van Rijckenborghschool, de Wilhelminaschool en Jenaplanschool de Sterrenwachter uitgezonden.