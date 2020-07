'Coronaproof on stage': de musical van de Hilversumse Elckerlycschool

De achtstegroepers stonden de afgelopen maand allemaal op de planken van poppodium De Vorstin waar, na flink repeteren, meerdere camera's de musicals opnamen.

De Elckerlycschool speelt 'Jungle Beat'. De opzwepende en hilarische musical gaat over een avontuur in de jungle. Maar het verhaal heeft een serieuze ondertoon en gaat over het vinden passie en het najagen van je dromen. En dat is precies wat de achtstegroepers na de basisschool gaan doen.

Meer musicals

NH Nieuws en NH Gooi zenden deze week meer musicals van Hilversumse basisscholen uit. Naast de Elckerlycschool worden ook de musicals van de Jan van Rijckenborghschool, Montessorischool Centrum, de Wilhelminaschool en Jenaplanschool de Sterrenwachter uitgezonden.