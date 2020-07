Schiphol wil met 'slimme' ramen vliegtuiglawaai tegenhouden

SCHIPHOL - Schiphol laat een maand lang onderzoek doen naar de effecten van vliegtuiglawaai op het welzijn van omwonenden. Het Delftse bedrijf DeNoize heeft een 'slim' raamsysteem bedacht om tot 90 procent geluid van buiten tegen te kunnen houden. Maar voordat de ramen klaar zijn voor installatie in woningen rondom Schiphol, wil het bedrijf eerst van omwonenden weten welk effect het lawaai op hen heeft.

Het onderzoek moet in oktober plaatsvinden en deelnemers kunnen dat volledig vanuit huis digitaal doen. Het bedrijf zal omwonenden vragen om hun woonsituatie na te bootsen, door bijvoorbeeld gegevens in te vullen over hoe dicht ze bij Schiphol wonen, het bouwjaar van het pand en om wat voor een woning het gaat.

Noise cancelling headphones

Deelnemers krijgen vervolgens opdrachten waardoor DeNoize uiteindelijk te weten komt welk geluid ze het meest hindert en hoe dat het beste met de slimme ramen kan worden gereduceerd. Volgens Koen Haesen van DeNoize zijn de ramen te vergelijken met 'noise cancelling headphones', een koptelefoon die ongewenste buitengeluiden kan onderdrukken.

Het bedrijf zoekt niet alleen omwonenden van Schiphol om mee te doen met het onderzoek. Wie vlakbij snelwegen, windmolens of treinstations woont, wordt ook oproepen mee te doen. Volgens de makers is het mogelijk dat soort geluidoverlast met moderne technieken te vermijden en zo gezondheidsklachten en slapeloze nachten voorkomen kunnen worden.

Rijsenhout

In Rijsenhout, onder de rook van de veelgebruikte Kaagbaan van Schiphol, waren al plannen om complete geluidsarme woningen te bouwen. De gemeente Haarlemmermeer denkt met het zogenaamd geluidsadaptief bouwen toekomstige bewoners beter te kunnen beschermen tegen vliegtuiglawaai.