Amsterdamse kermisexploitant Stuy kondigt protest aan: "Er moet een noodfonds komen"

"Kleine en middelgrote kermissen moeten weer toegestaan worden, willen exploitanten de crisis overleven", zegt Stuy. Daarnaast moet er een noodfonds komen. Hij is al weken bezig met allerlei gesprekken en overleggen met bestuurders, maar dat heeft hij er graag voor over. "Ik ga nog liever dood dan dat ik de mensen aan hun lot over laat. Het is mijn bloed."

Over zijn eigen kermissen in Amsterdam maakt Stuy zich niet al te veel zorgen. Die zijn er pas in het najaar en zijn contact met de gemeente verloopt soepel. 'Amsterdam is nooit tegen Frans Stuy.'

Faillissement dreigt

Vrijdag hebben de kermisexploitanten nog een gesprek met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken), maar van dat gesprek verwacht Stuy niet al te veel. De voorbereidingen voor het protest van dinsdag zijn daarom in volle gang.

"We zijn op het Malieveld geweest. We zijn op het Mediapark geweest. We zijn keurige nette mensen en willen niemand tot last zijn. Maar we moeten wel onze stem laten horen: er moet een noodfonds komen, want 70 procent van de exploitanten dreigt failliet te gaan."