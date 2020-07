Na Alkmaar en Zwaag komt er nu ook een cooronateststraat in Den Helder

DEN HELDER - Na Alkmaar en Zwaag krijgt ook Den Helder een coronateststraat. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, dat daarom had gevraagd. De teststraat komt in het gemeentelijk pand aan de Handelskade 10.

De GGD zocht nog naar een andere locatie als teststraat. Den Helder bood zich hierop aan, aangezien in de stad een ziekenhuis is gevestigd en er naast de inwoners ook veel defensiepersoneel en toeristen komen. "Ook vanuit onze rol als centrumgemeente is het wenselijk om een testlocatie in de gemeente Den Helder te realiseren", aldus het college.

De teststraat komt op gemeentelijk terrein, aan de Handelskade 10. Wanneer hij wordt geopend, is nog niet bekend. De locatie moet er nog voor worden ingericht.