HILVERSUM - Het coronavirus zorgt ervoor dat het schooljaar anders afloopt dan normaal. Voor achtstegroepers betekent dat geen schoolkamp, maar ook geen traditionele eindmusical. Voor dat laatste hebben ze in Hilversum een oplossing bedacht. Van meerdere musicals worden films gemaakt, en die zendt NH Nieuws uit. Vandaag: groep acht van de Jan van Rijckenborghschool.

'Coronaproof on stage': de musical van de Hilversumse Jan van Rijckenborghschool - NH Nieuws

De achtstegroepers stonden de afgelopen maand allemaal op de planken van poppodium De Vorstin waar, na flink repeteren, meerdere camera's de musicals opnamen.

De Jan van Rijckenborghschool speelt 'Het misschien wel waargebeurde verhaal van Co en Vid'. De musical is een grote knipoog naar het coronavirus dat Nederland en de rest van de wereld de laatste maanden in zijn greep houdt.

De achtstegroepers geven, creatief als ze zijn, op geheel eigen wijze een draai aan alles wat er de afgelopen maanden gebeurd is.

Meer musicals

NH Nieuws en NH Gooi zenden deze week meer musicals van Hilversumse basisscholen uit. Naast de Jan van Rijckenborgschool worden ook de musicals van de Elckerlycschool, Montessorischool Centrum, de Wilhelminaschool en Jenaplanschool de Sterrenwachter uitgezonden.