Verdachte aangehouden voor schoppen Aziatische Yanii (16) tegen hoofd

ZAANDAM - Het Openbaar Ministerie denkt dat een 16-jarige jongen uit Zaandam verantwoordelijk is voor de ernstige mishandeling van een 16-jarige jongen uit Wormer. Het slachtoffer werd eind juni bij de Jagersplas in Zaandam in zijn gezicht getrapt, nadat hij vlak daarvoor werd uitgescholden vanwege zijn uiterlijk.

De 16-jarige verdachte is afgelopen zaterdag aangehouden en wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij is inmiddels in afwachting van het onderzoek vrijgelaten. Het slachtoffer zat op 21 juni bij de Jagersplas te kaarten toen hij werd aangesproken door een groep onbekende jongens, die vervolgens racistische dingen naar hem gingen roepen. "Ze riepen kankerchino en kankervriend", aldus de jongen, die ouders heeft die zijn geboren in Zuid-Korea, eerder tegen NH Nieuws. "Ik moest 'sorry baas' roepen, maar dat wilde ik niet. Ik zei alleen 'sorry', ook al wist ik niet waarom. De jongens kwamen steeds dichterbij en uiteindelijk kreeg ik een trap. Daarna heb ik mij kalm en stil gehouden, zodat ze weg zouden gaan."

Video In het onderzoek is ook een 13-jarige jongen uit Zaandam als verdachte gehoord, omdat hij het moment waarop het slachtoffer werd geschopt, heeft gefilmd. Dit filmpje is vele malen gedeeld op sociale media. Het openbaar ministerie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Let op: deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

