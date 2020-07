Trio draagt 'wereld' op brancard tijdens vijfdaagse klimaatwandelactie

ALKMAAR - "There is no planet B." Met die gedachte begonnen drie vrienden vanuit Den Helder dinsdag aan hun vijfdaagse ME-YOU-WE-DO-wandeldialoog met als eindpunt IJmuiden. Banjerend langs de kust van Noord-Holland met een 'gewonde wereldbol' op een brancard, vragen Ton, Erik en Joep aandacht voor het klimaatprobleem en gaan in gesprek met nieuwsgierige voorbijgangers.

Ton Baan (60) uit Sint Pancras, Joep van der Peet (60) uit Alkmaar en Erik Boot (62) uit Heiloo zijn al 35 jaar goed bevriend. Samen delen ze een gemeenschappelijke zorg: de opwarming van de aarde. Ze willen graag 'goed' doen, maar wat is goed doen en hoe doe je dat? De 'ME-YOU-WE-DO-Tour' omschrijven de drie vrienden als een theatrale wandeldialoog. Deelnemers worden gestimuleerd na te denken over hun eigen invloed op de aarde. Met elke deelnemer proberen de heren een symbolische 'klimaatdeal' te sluiten. Ton: "Deelnemers beantwoorden vanuit het ME-YOU-WE-DO-manifest drie korte vragen: Is het goed voor mij? Is het goed voor jou? Is het goed voor ons allemaal? Bij drie keer ja, is het: doen", vertelt hij tegen NH Nieuws. Na het gesprek ontvangen deelnemers een duurzaam polsbandje, dat hen herinnert aan de voor zichzelf gestelde 'klimaatdoelen': "Door de afspraak te bezegelen met een polsbandje, geven we er bijna iets officieels aan voor mensen die daar ja op zeggen. Met dat bandje schep je op zo'n moment letterlijk en figuurlijk een band." Niet morren, maar doen Ton hoopt dat de actie anderen inspireert en vooral motiveert om óók actie te ondernemen, in plaats van "te morren over alles wat anders moet." Onderweg proberen de drie vrienden in gesprek te gaan met zoveel mogelijk voorbijkomende strandgangers. Aan het einde van elke middag bouwen zij letterlijk verder aan een nieuwe, onbekende wereld; een wereldbol gemaakt van bamboehout, met een doorsnede van vier meter. "Het bouwen van de nieuwe wereld is symbolisch. Mensen kunnen in de nieuwe wereld staan en een selfie maken. Dus op speelse wijze proberen we een serieuze boodschap over te brengen."

Klimaatredders gaan dialoog aan met voorbijgangers Ton Baan

Vanuit Den Helder richting IJmuiden

'Een betere wereld begint bij jezelf'

Het reizende trio startte dinsdag in Den Helder met hun wandeling en lopen zuidwaarts langs de Noord-Hollandse kust richting IJmuiden. Ton vertelt dat het fysiek erg zwaar is. Door weer en wind over het strand wandelen met zoveel gewicht blijkt lastiger dan gedacht. De vrienden betwijfelen of ze IJmuiden wel gaan redden. De brancard, met daarop de kleine 'gewonde' wereld, is best zwaar, net als de overige spullen die zij meedragen voor het in elkaar zetten van de grote wereldbol. "Het is een heftige en lange wandeling dus regelmatig stoppen we even bij een strandtent. Vandaag kregen we van een strandhouder koffie met gratis appeltaart. Ook hij was nieuwsgierig naar ons verhaal. De afstand is ook niet het uiteindelijke doel. We willen onderweg mensen ontmoeten en de dialoog aangaan over: wat is goed en haalbaar en hoe kun je dat toepassen? Daar komen hele leuke en ontwapenende gesprekken uit."

Quote "Waarom moeten wij afval scheiden, minder vliegen en korter douchen terwijl er wereldwijd op grote schaal te weinig wordt gedaan?" TON BAAN, ondernemer en initiatiefnemer

Klimaatontkenners zijn ze nog niet tegengekomen. Toch beseffen de heren maar al te goed dat het geen eendimensionaal probleem is. Dat maakt de verdeeldheid omtrent deze multifactoriële kwestie juist groot. Zo raakten de drie in gesprek met de eigenaar van een fabriek die plastic aanstekers produceert. De man had in principe niets tegen het manifest van Ton, Joep en Erik, maar zich daadwerkelijk aansluiten zou het einde van zijn fabriek betekenen. Veel voor weinig De man verklaarde dat hij druk bezig is de onderdelen van de aansteker herbruikbaar te maken, maar dat betekent dat de prijs hoger zal uitvallen. Ton: "Zijn dochter stond ernaast en zei: 'Ja, maar dat is het nou juist papa, mensen willen altijd veel voor weinig geld.' Deze man doet zijn best. We zijn geen dominees of priesters en het uitgangspunt is ook helemaal niet dat wij het beter weten, maar we willen het gesprek aangaan. Als iedereen zich goed voelt bij dat gesprek, dan maak je een verbinding."

Wereldverbeteraars

In gesprek met strandgangers

'Bindend armbandje'

De heren ontmoeten zoveel mensen, met zoveel verhalen, dat ze af en toe even neerstrijken in het zand om bij te komen. "Vanmiddag hebben we een half uur op het strand gezeten. Even alle gesprekken en ontmoetingen laten bezinken." Wij-zij-jij Iedereen is de komende dagen nog van harte welkom om mee te wandelen. Ook alle politici uit de kustgemeenten zijn uitgenodigd om mee te lopen, maar naar Den Haag met de gigantische wereldbol zien de vrienden niet zitten. "Dan leggen we het probleem weer bij de politiek neer, terwijl het hele idee is: 'wat kun je nou zelf'?" Desondanks vinden de wereldverbeteraars dat er ook vanuit de overheid een meer collectieve en strenge aanpak moet ontstaan, met name naar grote bedrijven. "Waarom hoeven multinationals geen belasting te betalen maar wij burgers wel? Waarom moeten wij ons afval scheiden, minder vliegen en korter douchen terwijl er wereldwijd op grote schaal te weinig wordt gedaan? Dat gaat wel knagen natuurlijk. Maar voor alles geldt; je moet op de een of andere manier toch een soort kritische massa weten te creëren, die iets wil doen - en ook in actie komt. Laten we samen die nieuwe wereld bouwen."

Opbouw van de 'nieuwe wereld'

Jonge klimaatbeweging

Bamboehouten wereldbol