Oranje oefent in Johan Cruijff ArenA tegen Spanje

Vorige week werd al bekend dat ieder duel van Oranje dit kalenderjaar in Amsterdam wordt gespeeld. In dat stadion zouden de extra geldende maatregelen rondom het coronavirus het beste kunnen worden toegepast. Naast Spanje speelt Nederland dit jaar ook nog drie wedstrijden in het kader van de Nations League in de Johan Cruijff ArenA. Polen (4 september), Italië (7 september) en Bosnië-Herzegovina (15 november) zijn dan de tegenstanders. Voor 7 of 8 oktober wil de KNVB nog een andere oefenpartner vastleggen.