Auto door trein geschept op bewaakte spoorwegovergang in Heiloo

HEILOO - Van wie is het mysterieuze rode autootje dat woensdagochtend werd geschept door een trein bij de spoorwegovergang van de Kerkelaan in Heiloo? De auto bleek onbeheerd te zijn achtergelaten en van de bestuurder ontbreekt nog ieder spoor. De politie is op zoek naar de eigenaar van de auto en stelt een onderzoek in.