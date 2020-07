Varend 'Hart van troost' geeft Weespers steun die dierbare verloren

WEESP - Het 'Hart van Troost' vaart komende zondag door Weesp. Het grote rode hart en de bloemen op de platte boot moet Weespers steun geven die in de afgelopen periode een dierbare hebben verloren, door bijvoorbeeld het coronavirus.

De boot vaart al een paar dagen over de Amsterdamse grachten, maar vaart komende zondag door naar Weesp. De boot vaart vanaf ongeveer 17.30 uur over het Smal Weesp de stad binnen en zal via het centrum allebei de kanten van de Vecht aandoen.

Bloemen

Weespers die een dierbare hebben verloren kunnen gratis een bloem bestellen en daar een persoonlijke boodschap voor een overleden dierbare op zetten. Dat kan tot zaterdagmiddag. De bloemen worden dan op de boot gelegd die door de stad vaart.

Vanaf de Vuurlinie, een varend Weesper huisje, spelen muzikanten Patrick en Fabrizio passende muziek.